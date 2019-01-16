بالصور.. تشيع شهيد الواجب الوطني بالحماية المدنية كرغلي شعيب في تندوف

أخبار الجزائر
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بالصور.. تشيع شهيد الواجب الوطني بالحماية المدنية كرغلي شعيب في تندوف
بقلم لجرب محمد

في جو جنائزي مهيب شيع سكان ولاية تندوف شهيد الواجب الرقيب “كرغلي شعيب”.

وقد تمت مراسيم تشيع الجنازة بمقبرة موساني بحضور اللواء قائد القطاع العملياتي الجنوبي تندوف و السلطات المدنية والقضائية.

كما حضر جمع غفير من المواطنين وزملاء الشهيد معبرين عن تاثرهم بفقدانه وتضامنهم مع عائلته وعائلة الحماية المدنية.

وللتذكير فقد تعرض الشهيد رفقة خمسة زملاء له لحادث مروري خطير في طريقهم لعملهم بالمعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد.

اين استشهد  العون عبدالحميد بوبكر قبل أيام فيما لازال أحد اعوان الحماية المدنية بالمستشفى لتلقي العلاج.


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