بالصور.. تشييع جثمان الإعلامي الراحل “سليمان بخليلي”

شُيعت بعد صلاة الجمعة جنازة الإعلامي الراحل سليمان بخليلي بمقبرة قاريدي بالقبة في الجزائر العاصمة. بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

للإشارة، فإن سليمان بخليلي إعلامي ومنتج تلفزيوني من مواليد 1963 بمدينة بسكرة. وهو مُعد ومذيع لعدة برامج في الاذاعة والتلفزيون. وصاحب البرنامج الشهير “خاتم سليمان” الذي كان يطل به كل شهر رمضان. كما اشتهرأيضا ببرنامج “فرسان القرأن” في رمضان لعدة مواسم على التلفزيون الجزائري.

وإلتحق بالإذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1985 كصحفي، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير، ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري. وعمل في التلفزيون الجزائري بمحطة ورقلة كمحرر و مذيع للنشرة الرئيسية. ثم اتجه للانتاج التلفزيوني وانتج العديد من البرامج منها و”هديناه النجدين”، “أنغام من الجنوب”، “زدني علما”. ونال جائزة الابداع في مهرجان القاهرة الاذاعة والتلفزون. كما تحصل على الجائزة الذهبية لمهرجان الاعلام العربي بالقاهرة في دورته الـ14