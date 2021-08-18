بالصور.. تشييع جثمان الشهيد “مبروك قرميط” بالمغير

شيع صبيحة اليوم في أجواء مهيبة راضية بقضاء الله وقدره جثمان الشهيد “قرميط مبروك” إلى مثواه الأخير بمقبرة قرية مازر الزواية ببلدية جامعة.

وتوفي الشهيد مبروك متأثرا بالحروق التي أصابته أثناء قيامه بإخماد النيران وإنقاذ المواطنين بتيزي وزو. وحضر مراسم التشييع حضور شعبي حاشد وكل السلطات الامنية والعسكرية يتقدمهم والي ولاية المغير.

للإشارة فقد خيّم على أجواء الجنازة مزيج من الحزن والإفتخار بإبن الجزائر والجيش الشعبي الوطني. الذي ضحى بنفسه من أجل خدمة البلاد والعباد.