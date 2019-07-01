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بالصور.. تشييع جثمان الفنان الراحل “عزت أبو عوف” إلى مثواه الأخير

فن وثقافة
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بالصور.. تشييع جثمان الفنان الراحل “عزت أبو عوف” إلى مثواه الأخير
بقلم نادية بن طاهر

أقيمت اليوم الإثنين، مراسم جنازة الفنان المصري الراحل، “عزت أبو عوف”، بعد صلاة ظهر، في مسجد السيدة نفيسة، بمصر.

وحسب موقع الفن، شارك في جنازة الفنان الراحل، عائلته وأصدقائه، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

فيما تغيّب العديد من النجوم الذين تربطهم علاقة وطيدة مع الفنان الراحل، ومنهم محمد فؤاد وتامر حسني وآخرين، حسب ذات المصدر.
ومن بين الفنانين المشاركين في تشييع جنازة الفنان وتوديعه، نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي.

بالإضافة إلى المخرج عمرو عرفه، والفنان محمد مرزبان، ومنير مكرم.

كما حضر جنازة الفنان الراحل، بعض من اصدقائه واقاربه وزوجته أميرة أبو عوف، وإبنته، وشقيقته الفنانة، مها أبو عوف.

وتستقبل أسرة الفنان الراحل، العزاء، غذا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بمصر.

وتوفي النجم القدير، “عزت أبو عوف”، فجر اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ 70 عاما ، بعد صراع لفترة مع المرض.

جنازة عزت ابو عوف

جنازة عزت ابو عوف

جنازة عزت ابو عوف

جنازة عزت ابو عوف


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