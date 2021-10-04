بالصور: تشييع جثمان المجاهد ابراهيم غومة

تم، اليوم الاثنين، تشييع جثمان الفقيد المجاهد ابراهيم غومة، أمين عقال طوارق الطاسيلي في إليزي. وحضر مراسم الجنازة، كل من وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير المجاهدين ربيقة العيد.

للإشارة، وصل صبيحة اليوم الإثنين نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني والوفد المرافق له رفيع المستوى إلى الولاية. وهذا للمشاركة في تشييع جثمان المجاهد الراحل إبراهيم غومة.

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