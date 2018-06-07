بالصور .. تشييع جثمان الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان ماحي خليل

في أجواء مهيبة تم عصر اليوم تشييع جثمان الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان الفقيد ماحي خليل إلى مثواه الأخير بمقبرة العين البيضاء في وهران.

وقد حضر مراسيم الدفن عدد كبير من الشخصيات الوطنية والسياسية من بينهم الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس الذين تنقلوا الى وهران لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد بمسكنه الكائن بمجمع حسناوي.

علما أن الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان توفي فجر اليوم في حدود الساعة الثالثة صباحا بمستشفى بن زرجب الجامعي بعد صراع مع مرض عضال.

للتذكير فإن المرحوم ماحي خليل كان قد تقلد العديد من المناصب الحكومية من بينها وزيرا للعلاقات مع البرلمان في حكومة سلال الثالثة من 2014 إلى 2015 .

كما تقلد منصب رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ثم محافظا لجبهة التحرير الوطني بولاية وهران.

رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.