بالصور.. تشييع جثمان رجاء الجداوي إلى مثواه الأخير وفق تدابير الوقاية من كورونا

فن وثقافة
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بالصور.. تشييع جثمان رجاء الجداوي إلى مثواه الأخير وفق تدابير الوقاية من كورونا
بقلم نادية بن طاهر

أقيمت اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية في مصر.

أين اجتمع عدد من الأطقم الطبية من أجل تأدية الصلاة على جثمان الفنانة الراحلة، قبل نقله إلى القاهرة من أجل الدفن.

هذا وحضر مراسم الدفن، كل من الفنانة فيفي عبده وميرفت أمين وإلهام شاهين وشيماء سيف وأشرف زكي وغيرهم.

ودخلت أميرة، إبنة الفنانة الراحلة، في حالة إنهيار من البكاء أثناء دخولها المقبرة لتشييع والدتها إلى مثواها الأخير.

وكانت إبنة الجداوي، قد أعلنت وفاة والدتها فجر اليوم الأحد، بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي، منذ إصابتها بفيروس كورونا.

صلاة الجنازة رجاء الجداوي

صلاة الجنازة رجاء الجداوي

صلاة الجنازة رجاء الجداوي


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