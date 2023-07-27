بالصور.. تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني العريف الأول “باشا عبد الكريم “

في أجواء جنائزية مهيبة وبمقبرة لمهاريع بالرصفة، تم اليوم الخميس، تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني العريف الأول “باشا عبد الكريم”.

وقد شارك ظهيرة اليوم الخميس والي ولاية سطيف محمد أمين درامشي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي. في مراسم تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني العريف الأول باشا عبد الكريم. الذي استشهد خلال عمليات التدخل لإخماد حرائق الغابات التي عرفتها بعض ولايات الوطن في الآونة الأخيرة. وهذا بحضور السلطات المدنية والعسكرية و جمع غفير من المواطنين .

كما قدم واجب العزاء لعائلة الشهيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.