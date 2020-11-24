بالصور.. تشييع جثمان وزير الإتصال الأسبق رشيد بوكرزازة

شيّع ظهيرة اليوم الثلاثاء جثمان وزير الإتصال السابق رشيد بوكرزازة إلى مثواه الأخير بمقبرة قاريدي بالعاصمة.

وحضر مراسم التشييع وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، ووزاراء سابقون وكذا عائلة وأصدقاء الفقيد.

للإشارة فقد إنتقل الى رحمة الله، وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة، عن عمر ناهز 65 سنة، إثر مرض عضال.

وشغل الفقيد الذي هو من مواليد 19 أبريل 1955 بجيجل، منصب وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة سنة 2007 .

و وزيرا منتدبا مكلفا بالمدينة سنة 2006.

كما كان الراحل نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني (1997-2002)، وأمينا عاما للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الفترة (1986-1999).

كما مارس مهنة أستاذ في التعليم العالي بجامعة قسنطينة في الفترة (1977-1986).