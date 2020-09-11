بالصور.. تشييع جنازة الشاب “محمد” المنتحر بعنابة في مقبرة بوروبة

شيّع صباح اليوم الجمعة بمقبرة بوروبة جثمان الشاب “ريجيمي محمد” صاحب الـ21 سنة الذي انتحر أمس بمدينة عنابة.

وشيعت جنازة الشاب الراحل في جو مهيب حضره أصدقاء وأقارب الضحية بمقبرة بوروبة بالعاصمة.

و قد تم دفن جثمان الشاب “محمد” بجوار صديقه المقتول “غ.زاكي” صاحب الـ25 سنة.

للتذكير فقد أقدم الشاب “محمد” على قتل الشاب “زكي” الأربعاء الفارط بعد شجار بينهما أمام المركز التجاري حمزة بباش جراح.

كما أقدم الشاب “محمد” على الإنتحار بذبح نفسه بحي “جبانة ليهود” بمدينة عنابة أمس الخميس ما تسبب في وفاته هو أيضا.