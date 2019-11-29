بالصور .. تشييع جنازة ضحيتي إنفجار معسكر والوالي يمنح عائلة فقيه مسكنا جديدا

شيعت، نهار اليوم الجمعة، جنازة المرحوم فقيه بن عومر وابنته بمقبرة سيدي محمد شريف بمعسكر.

وحضر مراسم الجنازة حشد غفير من المواطنين، إلى جانب والي معسكر حجري درفوف، وعدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين.

وعزى الوفد الرسمي أفراد عائلة فقيه، وواسوهم في مصابهم،

وخلال المراسم، سلم والي معسكر لابن عائلة فقيه، الذي خضر الجنازة متكئا على عكازين، مقرر استفادة من مسكن جديد.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارا عنيفا كان قد هز أمس الخميس، منزل عائلة فقيه، ما تسبب في انهيار المنزل ووفاة رب العائلة وابنته، فيما أصيب ربة البيت بحروق خطيرة وابنها بكسور على مستوى الساقين.