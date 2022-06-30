بالصور.. تشييع عون الحماية المدنية الذي استشهد خلال إخماد حرائق الغابات بسطيف

تم ظهر اليوم الخميس تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني عون التدخل التابع للحماية المدنية الشهيد “زيداني شعيب “. الذي استشهد خلال عمليات التدخل لإخماد حرائق الغابات التي عرفتها بلدية حربيل وهذا بمشاركة جمع غفير من المواطنين.

كما شارك والي ولاية سطيف كمال عبلة بمعية المدير العام للحماية المدنية وبحضور السلطات المدنية والعسكرية في مراسم الجنازة.

كما قدم واجب العزاء لعائلة الشهيد وأسرة الحماية المدنية. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.