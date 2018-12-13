بالصور.. تظاهرة علمية حول طب الأطفال والشبه طبي بالمستشفى العسكري في قسنطينة

نظم المستشفى العسكري الرائد عبد العالي بن بعطوش، بقسنطينة أشغال اليوم الأول لطب الأطفال واليوم الثاني لشبه الطبي.

بحضور أطباء وممرضين من وحدات الناحية ومؤسسات صحية مدنية ووسائل الإعلام الوطنية.

أشرف على افتتاح أشغال هذه التظاهرة العلمية العميد شدادي مبروك المدير العام للمستشفى العسكري نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة.

نشط هذه التظاهرة العلمية أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية وأطباء وشبه طبيين من مختلف المستشفيات المدنية.

التي تهدف إلى تقديم شروحات وتوضيحات بغرض تطبيقها في الميدان حول التكفل بالتهاب المسالك البولية والتشوه الكلوي.

التكفل بالحوادث المنزلية في وسط طب الأطفال، حالة التطعيم خلال سنة 2018 وكذا دور الممرض في التكفل بالإصابات المتعددة.

ليتم في الأخير فتح المجال للتواصل الحر بين المشاركين والإجابة عن استفساراتهم.