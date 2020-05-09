بالصور.. تعافي 100 شخص من كورونا ومغادرتهم لأكاديمية الفاف بخميس مليانة

غادر 100 شخص أكاديمية الفاف بمدينة خميس مليانة، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المُستجد في الأيام الماضية.

وأعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن الخبر السار، من على موقعه الرسمي بأن جميع الحالات التي كانت متواجدة بالأكاديمية عادت الى ديارها سليمة من الفيروس.

وشكرت الفاف الطاقم الذي كان ساهرا على مُتابعة المرضى والإعتناء بهم طيلة الفترة الماضية، وسهر على توفير جميع متطلبات المرضى.

يُشار بأن هيئة خير الدين زطشي، وإضافة لأكاديمية خميس مليانة، كانت منحت مركز سيدي موسى للسلطات لجعله مكانا للحجر الصحي.