بالصور.. تعداد اتحاد العاصمة يجري أول حصة تدريبية بتربص تونس

باشر تعداد فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، تربصه التحضيري الثاني، الجاري بتوسن، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور من الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، بعين الدراهم بتونس.

كما أظهرت الصور، مشاركة كل تعداد الفريق في هذه الحصة التدريبية، بما فيهم المستقدمين الجدد.

ويسعى مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، استغلال تربص تونس، لوضع لاعبيه في أتم الجاهزية لانطلاق الموسم الكروي الجديد.