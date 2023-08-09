بالصور.. تعداد اتحاد العاصمة يخضع للفحوصات الطبية

أخضعت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، تعداد الفريق من لاعبين وطاقم فني، للفحوصات الطبية.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن خضوع كل لاعبي الفريق للتحاليل الطبية الازمة.

كما أوضح مسؤولي الاتحاد بأن هذا الأجراء يأتي بهدف استكمال الملفات الطبية الخاصة باللاعبين، والمقرر ايداعها على مستوى الرابطة تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة باشر تحضيراته الصيفية قبل أسبوع، تحت إشراف المدرب عبد الحق بن شيخة، وبمشاركة المستقدمين الجدد.