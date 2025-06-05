بالصور.. تعداد الخضر في جولة استرخائية قبل مواجهة رواندا

أجرى تعداد المنتخب الوطني، أمسية اليوم الخميس، جولة استرخائية، قبل المباراة التحضيرية التي ستجمعهم بمنتخب رواندا.

ونشرت الفاف، عبر صفحتها الرسمية، مجموعة من الصور، لرفقاء القائد رياض محرز، خلال جولته الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم بقسنطينة.

وظهرت العناصر الوطنية، بمعنويات عالية، وفي أجواء حماسية، قبل ساعات عن موعد انطلاق هذه المباراة.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الرواندي، مقررة أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “الشهيد حملاوي”.