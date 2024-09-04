بالصور.. تعداد الخضر يطير إلى وهران تحسبا لمواجهة غينيا الاستوائية

تنقلت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة وهران، تحسبا لخوض مباراتها امام منتخب غينيا الاستوائية، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ونشرت الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور عناصر الخضر، خلال مغادرته العاصمة، باتجاه وهران.

وجاء تنقل رفقائد القائد رياض محرز، إلى وهران، عبر رحلة جوية، انطلاقا من مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

يذكر أن المبارة التي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب غينيا الاستوائية، مقررة يوم غد الخميس، بملعب “ميلود هدفي”.