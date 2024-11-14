بالصور.. تعداد العميد يطير إلى البيض تحسبا للجولة التاسعة من البطولة

تنقلت بعثة فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، إلى البيض، تحسبا لمواجهة المولودية المحلية، برسم الجولة التاسعة من البطولة المحترفة.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الحساب الصفحة الرسمية للفريق، صور تنقل بعثة الفريق، إلى البيض، لمواجهة المولودية المحلية، أين ظهر التعداد بمعنويات عالية.

ويسعى أشبال المدرب باتريس بوميل، لتعويض تعثرهم الأخير داخل الديار أمام اتحاد بسكرة، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من البيض.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ومضيفه مولودية البيض، مقررة غدا الجمعة، بملعب “زكرياء مدجوب” انطلاقا من الساعة الثاللثة زوالا.