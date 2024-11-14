بالصور.. تعداد العميد يطير إلى البيض تحسبا للجولة التاسعة من البطولة
تنقلت بعثة فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، إلى البيض، تحسبا لمواجهة المولودية المحلية، برسم الجولة التاسعة من البطولة المحترفة.
ونشرت إدارة المولودية، عبر الحساب الصفحة الرسمية للفريق، صور تنقل بعثة الفريق، إلى البيض، لمواجهة المولودية المحلية، أين ظهر التعداد بمعنويات عالية.
ويسعى أشبال المدرب باتريس بوميل، لتعويض تعثرهم الأخير داخل الديار أمام اتحاد بسكرة، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من البيض.
يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ومضيفه مولودية البيض، مقررة غدا الجمعة، بملعب “زكرياء مدجوب” انطلاقا من الساعة الثاللثة زوالا.
📸 | المحطة القادمة ⬅️ ولاية البيض 🏙️#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/824gVf4rCU
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) November 14, 2024
📸 | المحطة القادمة ⬅️ ولاية البيض 🏙️#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/pNeBggdKc2
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) November 14, 2024