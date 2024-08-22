بالصور.. تعداد شباب قسنطينة يشد رحاله إلى كيغالي لمواجهة الشرطة الرواندي

غادرت بعثة فريق شباب قسنطينة، صباح اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه كيغالي الرواندية، تحسبا لمواجهة نادي الشرطة الروندي، ضمن كأس الكونفيدرالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الرياضي القسنطيني، صور بعثة الفريق، خلال تواجدهم بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، تحسبا لتنقلهم إلى روندا.

ويأتي هذا تحسبا للمباراة التي ستجمع “السياسي”، بمضيفه فريق الشرطة الرواندي، برسم لقاء العودة من الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، على الشرطة الروندي، ويسعى لضمان تأهله للدور الثاني في لقاء العودة المقرر يوم الأحد المقبل بملعب “أرينا” بمدينة كيغالي.