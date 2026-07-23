بالصور.. تعداد مولودية الجزائر يخوض أول حصة تدريبية بترص النمسا

باشر تعداد فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، تربصه التحضيري الجاري في الفترة الحالية بالنمسا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور الحصة التدريبية الأولى التي أجراها الفريق.

كما أوضحت الصور التي نشرتها إدارة العميد، الأجواء الحماسية التي تميز بداية هذا التربص التحضيري.

ويولي مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، أهمية بالغة لهذا التربص، الذي سيحدد من خلاله مدى جاهزية فريقه لانطلاق الموسم الكروي الجديد.