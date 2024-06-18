بالصور.. تعداد مولودية الجزائر يستأنف تدريباته تحسبا لنهائي الكأس

عاد تعداد فريق مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات، تحضيرا لمباراة نهائي كأس الجمهورية التي ستجمعهم بفريق شباب بلوزداد.

ونشر الموقع الرسمي لفريق مولودية الجزائر، على منصة “X”، صور الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمسية اليوم الثلاثاء، بعد استفادتهم من راحة عيد الأضحى.

وجرت هذه الحصة التدريبية، تحت قايدة مدرب الفريق أمير بوميل، وكامل التعداد، بما فيهم يوسف بلايلي.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، المتوج بلقب البطولة، يطمح للتتويج بكأس الجمهورية، من أجل تحقيق الثنائية هذا الموسم.