بالصور.. تعداد مولودية الجزائر يواصل تحضيراته لمواجهة الهلال السوداني

يواصل تعداد فريق مولودية الجزائر، تحضيراته للمباراة المقبلة التي ستجمعه بنادي الهلال السوداني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور الحصة التدريبية التي أجراها الفريق برواندا.

ويعمل المدرب رولاني موكوينا، على وضع آخر اللمسات على تشكيلته، لضمان جاهزية الجميع لمواجهة الهلال السوداني.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، ونادي الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل، برواندا، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا، تدخل ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.