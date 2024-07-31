بالصور.. تعداد نادي بارادو يسافر إلى سلوفينيا لخوض تربصه الصيفي

غادر تعداد نادي بارادو، صباح اليوم الأربعاء، أرض الوطن، باتجاه سلوفينيا، لخوض تربصهم الصيفي، تحسبا للموسم الجديد.

وسجل تعداد نادي بارادو، صباح اليوم الأربعاء، تواجدهم بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، بتعداد مكتمل.

ومن المقرر أن يستغل الطاقم الفني لنادي بارادو، هذا التربص، لخوض بعض المباريات التحضيرية ضد أندية سعودية، وسلوفينية.

ويسعى فريق بارادو، لاستغلال هذه المرحلة من التحضيرات الصيفية، لضمان جاهزيتهم التامة لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة.