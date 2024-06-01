بالصور.. تعرض ترامواي الجزائر العاصمة لأضرار مادية جسيمة

تعرض ترامواي الجزائر العاصمة لأضرار مادية جسيمة خلال يومي الخميس 30 ماي والجمعة 31 ماي.

ولحقت هذه الأضرار بعربة الترامواي نتيجة تواجد شاحنة صغيرة على خط الترامواي. كما تم تخريب اللوحة الإعلانية لمحطة العناصر.

وتؤثر أفعال التخريب هذه على تسيير الترامواي كما تستغرق عمليات إصلاح هذه الأضرار الوقت و تكون عالية التكلفة.

وناشدت مؤسسة ترامواي الجزائر المواطنين للتبليغ عن هذه الأفعال حين تواجدهم في عين المكان. و المساعدة في التحسيس والتوعية ضد المشاركة في أعمال التخريب والتي يعاقب عليها القانون.