بالصور.. تعرف على “الفيلا” الجديدة لرونالدو بمدينة تورينو !!

يقضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخر أيامه مع فريقه ريال مدريد الإسباني بعدما بات قريبا من الإنضمام لجوفنتوس الإيطالي مُقابل 100 مليون أورو.

وكشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن “الدون” سيقيم في أغلى فيلا بالعالم بمدينة تورينو الإيطالية والتي يبلغ إيجارها 40 ألف أورو يوميا.

وأضافت الصحيفة أن الفيلا تقع بتلال تورينو وتبلغ مساحتها 1000 متر ومكونة من 3 طوابق و8 غرف نوم إضافة إلى حمام سباحة داخلي.

وسبق للنجمين السابقين زين الدين زيدان وفابيو كانافارو الإقامة بهذه الفيلا خلال فترة لعبهم مع السيدة العجوز.