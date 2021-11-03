بالصور.. تعرف على ضحايا القصف المغربي الجبان

إستشهد في الفاتح من نوفمبر 3 جرائريين يعملون في مجال النقل بطريقة جبانة على الحدود مع الصحراء الغربية وموريتانيا من طرف القوات المغربية المسلحة. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية انه وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة تم اغتيال 3 رعايا جزائريين.

الضحايا تم إغتيالهم في قصف همجي لشاحناتهم، أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورڨلة، في إطار حركة مبادلات تجارية عادية، بين شعوب المنطقة.

وأوضحت مصالح رئاسة الجمهورية في بيانها إتخاذها وعلى الفور التدابير اللازمة للتحقيق في هذا العمل الجبان وكشف ملابساته وأضاف البيان ان هناك عدة عناصر، تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية، بالصحراء الغربية، في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان. وذلك بواسطة سلاح متطور، إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي، يمثل ميزة لسياسة معروفة، بالتوسع الإقليمي والترهيب.

وإختتم البيان ” يجعلون من الجزائر الجديدة، قلعة لقيم ومبادئ تاريخها الأبدي. إن اغتيالهم لن يمرّ دون عقاب.”

ويتعلق المار بالشهداء المدنيين العزل الثلاث وهم:

أحميدة بومدين من مواليد 1973 متزوج واب لـ 9 أبناء يعمل في مجال النقل وينحدر من بلدية عين ماضي بولاية الاغواط.

وفي آخر تصريحات له للاشقاء الصحراوين الذين دعاهم لوجبة الإفطار…تفضلوا خاوتنا البوليزايو نتقاسمو الخبر .. ووضع لهم الرب والدهان ، وقال انه من صنع والدته. وحسب تصريح شاهد عيان انها اول رحلة لهم ولا يعرفون الطريق جيدا واعتمدوا على المارة لارشادهم .

ابراهيم عرباوي من مواليد 1987 وينحدر من افلو بولاية الأغواط.

اشطم أحمد من مواليد 1986 ينحدر من ولاية ورقلة.

وللإشارة فقد أعلنت الجزائر أوت الماضي عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، كرد فعل على الاستفزازات المغربية المستمرة وتعمده استضافة ودعم المنظمتين الإرهابيتين “رشاد” و”الماك”.

وكان بتاريخ 25 اوت 2021 امضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا تضمن إنهاء مهام السفير فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية بالرباط عبد الحميد عبداوي.