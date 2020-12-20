بالصور.. تعرف على ملكة جمال فرنسا 2021

توجت أماندين بوتي، التي مثلّت منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال فرنسا 2021 في حفل تم تنظيمه أمس السبت.

واختيرت الحسناء البالغة من العمر 23 عاما، من بين 29 مرشحة، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عاما.

وتم تتويج ملكة الجمال الجديدة في الحفل الذي أقيم بدون جمهور، لأول مرة في فرنسا بسبب الظروف الصحية.

وتحضر أماندين لنيل درجة الماجستير من جامعة كاين الفرنسية، تخصص إدارة مؤسسات صحية.

وقالت أماندين بوتي، إنها ستسعى لتغيير صورة المرأة في المجتمعات وإظهار قوتها، وقدرتها على القيام بأي شيء.

وتعتبر مسابقة ملكة جمال فرنسا، من بين أقدم مسابقات الجمال في العالم، ونظمت لأول مرة في العام 1920.