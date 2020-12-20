بالصور.. تعرف على ملكة جمال فرنسا 2021

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالصور.. تعرف على ملكة جمال فرنسا 2021
بقلم نادية بن طاهر

توجت أماندين بوتي، التي مثلّت منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال فرنسا 2021 في حفل تم تنظيمه أمس السبت.

واختيرت الحسناء البالغة من العمر 23 عاما، من بين 29 مرشحة، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عاما.

وتم تتويج ملكة الجمال الجديدة في الحفل الذي أقيم بدون جمهور، لأول مرة في فرنسا بسبب الظروف الصحية.

وتحضر أماندين لنيل درجة الماجستير من جامعة كاين الفرنسية، تخصص إدارة مؤسسات صحية.

وقالت أماندين بوتي، إنها ستسعى لتغيير صورة المرأة في المجتمعات وإظهار قوتها، وقدرتها على القيام بأي شيء.

وتعتبر مسابقة ملكة جمال فرنسا، من بين أقدم مسابقات الجمال في العالم، ونظمت لأول مرة في العام 1920.

ملكة جمال فرنسا

ملكة جمال فرنسا

ملكة جمال فرنسا

ملكة جمال فرنسا


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937238

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com