بالصور.. تعرف على ملكة جمال لبنان 2024

تُوجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024، بعد تنافسها مع 14 متسابقة أخرى، لتتربع على عرش المسابقة.

وتسلمت ندى كوسا التاج من ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون على أنغام أغنية “للصبية الملكة”.

واستطاعت سارة لين بو جودة، أن تحتل المرتبة الأولى للوصيفات تليها غاييل باليان كوصيفة ثانية. وميليسا قزح كوصيفة ثالثة، وسيبيل بو شعيا كوصيفة رابعة.

وتبلغ ندى كوسا من العمر 26 عامًا، تنحدر من قرية رحبة في قضاء عكار بمحافظة لبنان الشمالي.

وحصلت على درجة الماجستير في علم النفس العيادي، الذي يركز على مساعدة الأفراد الذين يعانون من الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

وعبرت ندى كوسا عن سعادتها الكبيرة بالفوز، ووصفت التجربة بأنها جميلة ومليئة بالتعلم. وحرصت في الوقت ذاته على تقديم الشكر لأسرتها لدعمهم الكبير لها.

وأشارت ندى إلى أن مشاركتها جاءت لتسليط الضوء على قضية الصحة النفسية، خصوصًا لدى النساء. معتبرة إياها أولوية في حياتها، خاصة أنها تعمل معالجة نفسية مرخصة وعضواً في نقابة النفسيين.

وتحدثت ندى عن تطلعاتها المستقبلية ومشاركتها في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون. معبرة عن أملها في تحقيق نجاحات دولية ورفع اسم لبنان عاليًا.

وأقيم الحفل تحت شعار “تمكين المرأة”، وقدمته المذيعة والممثلة إيميه صياح. فيما أحيته الفنانة إليسا بثلاثة إطلالات غنائية مميزة.