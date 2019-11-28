بالصور.. تعرّف على السيارات الفاخرة للاعبي الخضر

يختلف ذوق لاعبي المنتخب الوطني في إختيار سياراتهم بين الكلاسيكية والرياضية، فمنهم من يفضل سيارات السرعة والبعض يفضل الأناقة والرفاهية.

وظهر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في تدريبات فريقه مانشستر سيتي بسيارة “بانتلي” التي يفوق سعرها 5 ملايير سنتيم.

فيما يعشق مهاجم الخضر “بغداد بونجاح” تغيير السيارات الرياضية الفاخرة، بما أنه من عشاق السرعة داخل وخارج المستطيل الأخضر.

أما الحارس الدولي أليكسندر أوكيدجة فيفضل سيارة مردسيدس الكلاسيكية والتي تحصل عليها كهدية رفقة لاعبي نادي ميتز الفرنسي.

كما ظهر أغلبيه لاعبي الخضر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام في سيارات “AUDI” ومرسيدس الرياضية على غرار كل من عطال، فرحات، بن سبعيني، وبلايلي.