بالصور.. تعزيزات أمنية كبيرة أمام مقر إقامة الخضر في الكاميرون

عززت السلطات الكاميرونية، من الإجراءات الأمنية أمام مقر إقامة المنتخب الوطني بدوالا، قبل مواجهة الفصل أمام الكاميرون.

وظهرت قوات الأمن الكاميرونية، وهي تحيط بالفندق الذي يقيم فيه المنتخب الوطني بدوالا، لضمان راحتهم وأمنهم.

كما صنعت قوات الأمن التي توجدت بمحيط فندق الخضر، الحدث من خلال ارتدائها أقنعة لشخصيات معروفة على غرار “بات مان”.

واستغل أنصار المنتخب الوطني، هذه الفرصة لأخذ صور تذكارية، رفقة عناصر الأمن، أمام فندق المنتخب الوطني.