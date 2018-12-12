بالصور.. تعيين سليم أقار على رأس “سينيماتاك” بالعاصمة 

عيّن وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، اليوم الأربعاء، الإعلامي والناقد السينمائي، والمخرج “سليم أقار”، على رأس “سينيماتاك” بالعاصمة، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهاته المناسبة، ألقى الوزير ميهوبي، بمقر الوزارة، كلمة أكد على إختياره قائلا: “الإختيار لم يأت بالصدفة وإن سليم أقار يعد أحد الناشطين والفاعلين في حقل السينما”.

مضيفا،”وإن سليم أوقار من الذين يقدمون الكثير ويبذلون مجهودات في مجال الحفاظ على الذاكرة الجزائرية، هذا إلى جانب كفاءته وتجربته في ميدان السينما”.

هذا وأشار الوزير، في الكلمة التي ألقاها إلى أنه “على عاتق المدير الجديد للسينما مسؤولية كبيرة وحساسة تتعلق بالجانب الإداري، لكن سليم أقار ملزم بوضع تصورا جديدا،

و برامج وأخذ مبادرات وإعطاء السينماتاك ديناميكية ودفعا جديدا لبعث فيها روح النشاط والحيوية كما هو معمول به عالميا”.