بالصور.. تغير صادم وتشوه في وجه الفنانة مها المصري!

تفاجأ جمهور الممثلة السورية مها المصري، بصورها الأخيرة، حيث ظهرات في شكل مختلف تماما وتشوه في ملامح وجهها.

ولم يصدق الجمهور الصورة الأخيرة التي تم تداولها للممثلة السورية ​ من رحلتها إلى تركيا، حيث ظهرت مها بشكل غريب جداً، وملامح غير مألوفة خاصةً منطقة الشفاه والتي بدا أنه محقونة بطريقة غريبة.

وانهالت التعليقات على صور مها المصري، من جمهورها، معبرين عن استغرابهم الشديد من التغير الكبير في ملامحها، خصوصا وأنها تملك جمالا طبيعيا.

وجاء في بعض التعليقات: “الله يكسر ايدين الدكتور”، فيما كتب آخر: “المشاهير لمتى وهم يشوهون نفسهم”، في حين قارن البعض صُورها القديمة بالجديدة وعلق “يا حوينتك كانت جميلة”.

وكانت مها المصري، قد تعضرت لهجوم بعد تداول صُورة تجمعها مع بناتها، بسبب التغير في وجهها نتيجة عمليات التجميل.

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