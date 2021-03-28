بالصور.. تفاصيل الحصة التدريبية الآخيرة للخضر قبل مواجهة بوتسوانا

جرت أمسية اليوم الأحد الحصة التدريبية الآخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة بوتسوانا المُقررة سهرة غدا الإثنين بداية من الساعة ال20:00.

الحصة التدريبية الآخيرة لأبطال إفريقيا جرت بملعب المركز التقني الوطني لتحضير المنتخبات بسيدي موسى.

قرار “بلماضي” باجراء هاته الحصة بسيدي موسى يأتي للسماح لمُنتخب بوتسوانا بالتدرب بملعب مصطفى تشاكر في نفس توقيت المُباراة.

وجرت الحصة التدريبية الآخيرة بحضور كل اللاعبين يتقدمهم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.

الغائب الوحيد عن الحصة كان رشيد غزال الذي بقي رفقة الطاقم الطبي للخضر لتلقي العلاج على مستوى الكاحل.

هذا والتحق الناخب الوطني جمال بلماضي متأخرا نوعا ما بالحصة التدريبية لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر النهار فإن بلماضي سيعتمد بنسبة كبيرة في مواجهة بوتسوانا على نفس تشكيلة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

التشكيلة المحتملة:مبولحي-زفان-بن سبعيني-ماندي-بن العمري-قديورة-بن ناصر-فغولي-محرز-بلايلي-بونجاح.