بالصور.. تفاعل بلماضي يصنع الحدث في الكاميرون رغم التعادل  

ظهر الناخب الوطني جمال بلماضي في قمة الغضب خلال تفاعله مع لقطات مباراة المنتخب الوطني أمام سيراليون التي انتهت بالتعادل السلبي.

وجلب بلماضي الأنظار طيلة التسعين دقيقة التي شاهدها من بنك الإحتياط. خاصة في اللقطات التي ضيّعها المهاجمون أبرزها لقطة بغداد بونجاح في العشر دقائق الأخيرة.

يذكر. أن بلماضي أجرى عدد من التغييرات وصلت إلى 5، لكن اللاعبون لم يفلحوا في افتتاح باب التسجيل.

فيما يملك المنتخب الوطني أمالا كبيرا في رد الاعتبار لنفسه و تجاوز الدور الأول.

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