بالصور.. تفكيك جماعة أشرار تعتدي على المواطنين وحجز أسلحة بيضاء بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري السابع بوهران، من تفكيك جماعة أشرار متكونة من شخصين تراوحت أعمارهما ما بين 21 و 23 سنة.

وتورط الشخصان في قضية مشاجرة بالطريق العام خلال فترة حظر التجوال، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، حيازة أسلحة بيضاء محظورة تستعمل في اعتداءاتهما الإجرامية الى جانب المتاجرة بالمؤثرات العقلية، أين تم حجز 168 قرصا مهلوسا.

العملية تمت استغلالا لشكوى ضحية تفيد بتعرضه للاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف المتورطين بعد نشوب شجار بينهما بحي الدرب، حيث وبعد توسيع التحقيقات تم تحديد هويتهما.

وبموجب إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم إلقاء القبض على المتهمين في قضية الحال بمنزلهما ببلدية حاسي بونيف فيما تم ضبط مجموعة معتبرة من الأسلحة البيضاء المحظورة مخبأة بمحل مواد غذائية كانت تستعمل في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية من بينها ساطور، 3 سيوف، 3 بوشيات من الحجم الكبير، سلاحين من نوع اوكابي، هوائيين مقعرين يستغلان كذروغ، بالإضافة إلى دراجة نارية من نوع سيم و168 قرص مهلوس.

