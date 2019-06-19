بالصور.. تفكيك جماعة اشرار مختصة في سرقة قطع غيار السيارات وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني للكرمة بوهران من تفكيك جماعة اشرار مختصة في سرقة قطع غيار السيارات مع استرجاع كافة المسروقات وتوقيف 8 متورطين.

العملية النوعية لعناصر الدرك الوطني التي تمت بالتنسيق مع فصيلة الامن والتدخل بحبك خطة محكمة التنفيذ .

أفضت إلى إلقاء القبض بالقرب من المحشر البلدي على كافة المتورطين في العشرينيات من العمر من بينهم قاصرين.

إلى جانب مجرم محل أوامر بالقبض في عديد قضايا إجرام اين تم استرجاع كافة المسروقات من لواحد السيارات. إلى جانب أسلحة بيضاء متعددة الأشكال والأحجام كانت العصابة تستعملها في الاعتداء على ضحاياها وبث الرعب وسط قاطني منطقة الكرمة في وهران.

حيث تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدرك الوطني لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار إحالتهم امام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.