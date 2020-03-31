بالصور: تفكيك شبكات مختصة في السطو والسرقة وترويج المهلوسات بغرداية 

فككت عناصر الشرطة القضائية بغرداية شبكات إجرامية كانت تستهدف اعمال السرقة والسطو مستغلة الجائحة التي تعيشها المنطقة جراء وباء كورونا.

وحسب بيان أمن الولاية فأن الشببكة الوالى تتكون من 8 أفراد بينهم نساء استهدفت امراة مسنة وقامت بالسطو على منزلها.

أين سلبت العصابة من منزل العجوز كمية من المجوهرات ومبلغ مالي بالدينار والعملة الصعبة وذلك إستعمال التهديد .

واسفرت العمليو من توقيف العصبة وإسترجاع المسروقات.

بينما القضية الثانية تورط فيها شخصان قاما بسلب مواطن مبلغ 44 مليون سنتيم أثناء خروجه من بنك القرض الشعبي الجزائري.

كما تم العثور بحوزتهما كمية من المخدرات معدة الترويج

في حين اطاحت مصالح الشرطة بشخص متورط في سرقة محلات بمحطة المسافرين

المشتبه فيه كان يستغل الظروف الحالية وغياب المواطنين أين قام باقتحام كشك وسرقة محتوياته.

ليتم تحجيج هويته وضبطه مع استرجاع المسروقات.