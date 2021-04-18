بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية تزوّر أوراق نقدية من فئة 1000 دج في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسيدي البشير بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير النقود.

وتختص الشبكة في تزوير الأوراق النقدية فئة 1000 دج، أين تم توقيف 5 متورطين تتراوح أعمارهم بين 20 و43 سنة.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتداول أوراق نقدية مزوّرة من فئة 1000دج بحي سيدي البشير وايسطو.

وباشرت ذات العناصر تحرياتها التي أسفرت عن توقيف أحد أفراد الشبكة متلبسا بحيازة مبلغ 21000دج مزوّرة كان بصدد ترويجها.

وأفضت عملية التحقيق معه إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة ومكان تواجدهم.

وبعد استصدار إذن بتفتيس مسكن كان يتخذه المتهمون مقرا لممارسة نشاطهم الإجرامي، تم حجز مبلغ 34 مليون سنتيم.

كما تم حجز معدات تزوير متمثلة في جهاز وحدة مركزبة، جهازي حاسوب محمول، آلة طابعة، شاشتين، قاطعة، سائل ديليون َوورق المنيوم إلى جانب مبلغ 10 مليون سنتيم من الاموال المزورة المتداولة.



