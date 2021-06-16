بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية تضم فتاتين تتاجر في المخدرات وحجز 34 كلغ

أحبطت مصالح الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس مخططا إجراميا خطيرا ذو صلة بتهريب المخدرات، دبر له من طرف جماعة إجرامية خلال الموعد الإنتخابي الذي شهدته الجزائر يوم 12 جوان.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار”، فقد إغتنم المجرمون هذه الفرصة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية مستغلين خصوصية الإنتخابات. قبل أن يتمكن أفراد الشرطة من مباغتتهم وتوقيفهم وحجز أكثر من 34 كلغ من الكيف المعالج في 03 عمليات متفرقة. خاصة وأن المجرمون حاولو نقل هذه الكمية على متن مركبات لنقل البضائع والسلع بالمنتجات الغذائية. لتظهر على أساس أنها مواد إستهلاكية. بينما هي محملة بالكيف المعالج، وهو الأمر الذي تفطن له أفراد الشرطة مباشرة. بعد إتمام الإجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة سيدي بلعباس.