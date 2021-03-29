بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية تُزوّر النقود من فئة 2000 دينار في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري العاشر بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأوراق النقدية المزورة.

وقامت ذات المصالح، بحجز مبلغ تجاوز 30 مليون سنتيم مزورة تم طرحها للتداول، مع إيقاف شخصين.

العملية تمت إثر شكوى تقدم بها الضحية ضد صاحب مركبة بعد طرحه لورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة للتداول.

وباشرت مصالح الأمن تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وتوقيفه، مع تحديد هوية شريكه.

وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ تم إلقاء القبض عليه على مستوى شارع مولود فرعون.

وبعد إخضاعه للتفتيش عثر بحوزته 51 ورقة نقدية من فئة 2000دج تحمل نفس الرقم التسلسلي بمجموع 10 ملايين سنتيم.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تم حجز 101 ورقة نقدية من فئة 2000دج كانت مخبأة داخلة علبة كرتونية بخزانة المشتبه فيه، وصولات بريدية لتحويلات مالية خاصة بالبريد الجزائري وبنك الجزائر الخارجي.



