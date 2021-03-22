بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات بوهران.. وحجز 46 كلغ

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف 13 متهما من بينهم امرأتين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 53 سنة.

العملية النوعية لذات العناصر تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة للمتورطين في تخزين وشحن المخدرات من نوع رانتج القنب الهندي.

بعد عمليات تتبع ومراقبة لذات العناصر المشبوهة وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية تم الاطاحة بهم مع حجز 46 كلغ و400 غ كيف معالج، ومبلغ يفوق 35 مليون من عائدات ترويج المخدرات إلى جانب 22 هاتفا نقالا و6 مركبا.