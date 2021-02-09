بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للكوكايين وحجز 4 كلغ بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة.

وتنشط الشبكة داخل وخارج الوطن وهي مختصة في التهريب الدولي للمخدرات الصلبة، مع حجز 4 كلغ و250غ من الكوكايين الخام.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بصفقة بيع وشراء للكوكايين بالجهة الشرقية لولاية وهران أبرمها شخصان.

وباشرت ذات العناصر تحرياتها الموسعة، ليتم تحديد مكان إبرام الصفقة بمسكن طور الإنجاز، أين تم ضبط بحوزتهما كلغ كوكايين.

واستكمالا للتحقيقات مع الوقوفين تم التوصل الى كمية أخرى تم ضبطها مخبأة باحكام بالمسكن قدرت بـ 3 كلغ و250 غ من الكوكايين.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع إستصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية تم الإطاحة بـ 6 متورطين اخرين.

كما تم إسترجاع مبلغ 3 ملايير و800 مليون سنتيم، 12 مركبة سياحية ودراجتين ناريتين من الحجم الكبير.

بالإضافة إلى حجز شاحنة من نوع ايسوزي و10 هواتف نقالة.