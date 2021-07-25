بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة سيارات الأجرة والكلوندستان بوهران

تمكنت عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو في وهران. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة سيارات الأجرة والكلوندستان عبر مختلف ولايات الوطن بعد الاعتداء على أصحابها باستعمال أسلحة بيضاء.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات وشكاوى الضحايا. وأسفرت بعد تحريات موسعة وخطة عمل محكمة التنفيذ. من الإطاحة بـ 9 أشخاص متورطين من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و60 سنة. وقد تم إسترجاع 3 سيارات وحجز 3 أخرى كانت العصابة تستعملها في تنفيذ عملياتها الإجرامية. فيما تم حجز أيضا مبلغ 13 مليون سنتيم، 7 هواتف نقالة وسلاح أبيض محظور.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزيو. عقب استكمال التحقيقات بعد متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار مع السرقة بتوفر ظرف الليل والعدد، استحضار مركبة والاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.

