بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب ونقل المخدرات بالنعامة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية بأمن النعامة من تفكيك شبكة تتاجر في المخدرات وحجز 43 كلغ.

وحسب ذات المصالح، فإن العملية تمت بالتنسيق مع القطاع العسكري العملياتي ،مفتشيه أقسام الجمارك الجزائرية والدرك الوطني.

وجاءت العملية إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب ونقل المخدرات من الغرب إلى الشرق الجزائري.

واستغلالا للمعلومة تم إعداد خطة محكمة قصد الإطاحة بهذه الشبكة وتفكيكها وتوقيف جميع أطرافها.

وقد تم إصدار إذن بتفتيش مسكن أحد أفراد الشبكة الذي كانت نتائجه إيجابية، وأسفرت عن توقيف ستة أشخاص.

وتتراوح أعمار الشبكة ما بين 27 و 50 سنة وحجز كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) درت بـ 42 كلغ و980 غرام.

كما تم حجز مبلغ مالي بقيمة 90 مليون سنتيم و 2000 دينار جزائري من عائدات ترويج هذه السموم، ومركبة مستعملة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة عين الصفراء.