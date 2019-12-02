بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وتتكون الشبكة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و66 سنة، مسبوقين قضائيا، حيث تم حجز 17كلغ و200غرام من الكيف المعالج.

كما تم حجز 3 مركبات وأكثر من 120 مليون سنتيم تعتبر من عائدات الترويج، بعد تمديد الإختصاص الى إحدى الولايات المجاورة.

العملية النوعية تمت بعد وضع خطة محكمة التنفيذ، أفضت إلى الإيقاع بأحد أفراد الشبكة على مستوى ولاية وهران.

وكان المشتبه فيه بصدد إبرام صفقة بيع وشراء على مستوى إحدى الولايات الغربية المجاورة.

وبعد إصدار إذن بتمديد الإختصاص من وكيل الجمهورية تم توقيف باقي عناصر الشبكة متلبسين بحيازة اكثر من 17كلغ من المخدرات.

من جهتها تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.