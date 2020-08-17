بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز 81 كلغ من القنب الهندي بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الأولى للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في ترويج المخدرات.

كما تم خلال العملية توقيف 11 شخصا مسبوقين قضائيا من بينهم 4 نساء وحجز 81 كلغ من القنب الهندي، 6 مركبات وكذا أسلحة بيضاء محظورة الى حانب مبلغ من عائدات المتاجرة بالسموم يقدر ب 117 مليون سنتيم.

العملية النوعية لذات الفرقة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لعناصر الشبكة كانت تقوم بتخزين المخدرات بشرق وهران وبالتحديد ببئر الجير قبل ترويجها بولاية مجاورة.

وقامت ذات المصالح بخطة محكمة التنفيذ وعمليات تتبع وترصد واسعة تم تحديد موقع مخزن السموم ليتم بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية بالقيام بعملية شرطة بعين المكان تم ضبط 81 كلغ من القنب الهندي ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة الي جانب 6 مركبات كانت تستعمل في نقل المخدرات فيما توقيف 11 متورطا واسترجاع 117 مليون سنتيم.