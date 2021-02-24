بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية وإحباط ترويج قنطار من القنب الهندي في وهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران من تفكيك شبكة اجرامية منظمة.

وتختص الشبكة في التهريب الدولي للمخدرات، وقد تم الإطاحة بـ 7 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و46 سنة.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 108 كلغ و800 غ كيف ومبلغ 14.5 مليون سنتيم من عائدات الترويج إلى جانب 5 مركبات.

وتمت العملية النوعية إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شبكة اجرامية تقوم بالتهريب والترويج الدولي لرانتيج القنب الهندي.

حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاتهم تم وضع خطة محكمة التنفيذ اسفرت عن تحديد مكان التخزين يعتبر مسكن احد المشتبه بهم.

وقامت مصالح الأمن بتوقيفهم بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش 4 متورطين وحجز 61.3 كلغ كيف معالج، ومركبة.

وبعد تفتيش المركبة تم ضبط بداخلها كمية أخرى من المخدرات تقدر بـ 47.5 كلغ كيف.

واستكمالا للتحقيقات تم الايقاع بـ 3 متورطين اخرين وكمية القنب الهندي التي وصلت إلى قنطار واكثر من 8 كلغ إلى حانب مبلغ 14.5 مليون سنتيم، 14 هاتفا نقالا و5 مركبات.



