بالصور..تفكيك شبكة إجرامية وحجز  1426 قرصا مهلوسا بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الفرقة الأولى والثانية للبحث والتدخل بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية

مع حجز 767 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات قدرت ب 1.6 مليون سنتيم ودراجة نارية

كانت تستعمل في نقل وتوزيع المؤثرات العقلية وهي العملية التي تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام 5 مروجين بترويج الأقراص المهلوسة

بأحياء كل من إيسطو، سيدي الهواري وسيدي معروف تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 35 سنة من بينهم شخص محل أمر بالقبض

فيما تم في عملية ثانية عناصر من فرقة البحث والتدخل 2 من الإيقاع بشخصين من بينهما إمرأة تبلغان من العمر 23 إلى 40 سنة

تم ضبط بحوزتهم 659 قرص مهلوس من نوع صاروخ، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي .