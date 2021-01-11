بالصور.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز 58 كلغ من الزئبق الفضي بتبسة

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية متلبسة بحيازة 58 كلغ من الزئبق الفضي الأبيض.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تتكون من 6 مشتبه بهم تم توقيفهم في عدة ولايات من بينها العاصمة.

كما أن تقرير الخبرة المنجزة من طرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية جاءت إيجابية.

ويندرج نشاط الشبكة في إطار جماعة اجرامية منظمة، لنقل مادة حساسة تدخل في صناعة أسلحة من الصنف الأول دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا.

وقد وجهت للمتهمون تهمة الحيازة والمتاجرة بمادة حساسة (زئبق فضي ابيض) التي تدخل في صناعة المتفجرات.

كما أن المتفجرات من شأنها أن توجه لإرتكاب أفعال تخريبية إرهابية، وكذا التهريب الذي يهدد الصحة العمومية والأمن.